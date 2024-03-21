Yunanistan’da gündem Türkiye! Osmanlı bölgelerine ustaca ’çıpa’ atıyor

'İskenderiye'nin kiralanması, yeni bir ticaret ve lojistik merkezi oluşturarak burayı Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı haline getirmeye de yardımcı olabilir' diyen Ta Nea şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Bu, Mısır ile sınırlı kalmayıp Mısır'ın ötesine geçerek diğer Afrika ülkelerinde de yeni ticaret ve ekonomik fırsatlar yaratacaktır. Akdeniz bölgesinin önemli bir ticaret ve nakliye merkezi olan İskenderiye, lojistik hizmetler ve tedarik zinciri yönetimi açısından büyük potansiyele sahip stratejik bir konuma sahiptir. Hiç şüphe yok ki bu iş birliği, Türkiye'nin Afrika'daki ticari açılımı açısından stratejik bir adım olabilir.'