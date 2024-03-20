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Blinken Gazze'de ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'a gidiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Blinken Gazze’de ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır’a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacak. 7 Ekim'de başlayan süreçte Orta Doğu'ya 6. kez ziyarette bulunacak olan Blinken, bölgesel bir barış mimarisi için diplomatik görüşmeler yapacağını vurguladı.

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