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Kanada işgalci İsrail’e silah satışına son verecek

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Kanada işgalci İsrail’e silah satışına son verecek

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada’nın gelecekte işgalci İsrail'e silah ihracatını durduracağını açıkladı.

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