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Fransa "Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını yalanladı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Fransa Ukrayna’ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı iddiasını yalanladı

Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey NarışkinRusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin

AA muhabiri, Fransa Savunma Bakanlığına, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin'in Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddiasını sordu.

Bakanlıktan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, bu iddia yalanlanırken, Narışkin tarafından gündeme getirilen konunun, "Rusya'nın kitlesel çapta dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiği" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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