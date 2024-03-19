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İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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İsrail’in Şam’a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

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