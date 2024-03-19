19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Güney Sudan'da sıcak hava nedeniyle eğitime ara verildi

Güney Sudan'da sıcak hava nedeniyle eğitime ara verildi

DÜNYA Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 19.03.2024
ABONE OL
Güney Sudan’da sıcak hava nedeniyle eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre Güney Sudan'da aşırı sıcak hava nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. sıcak hava dalgasının en az iki hafta süreceği tahmin ediliyor

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA