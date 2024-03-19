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Kuzey Kore lideri Kim, topçu birliklerinin tatbikatını denetledi

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Kuzey Kore lideri Kim, topçu birliklerinin tatbikatını denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı topçu birliklerinin tatbikatını izledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in denetlediği tatbikatta ateşlenen en az 6 roketin görüntülerini paylaştı.

Kim, tatbikat kapsamında kullanılan nükleer kapasiteli çoklu roketatarların topçu birliklerinin "muharebe kabiliyeti"ni artıracağını belirtti.

Kore Yarımadası'nda çıkabilecek bir savaş durumunda "Seul'ü yok edecek" askeri güce sahip olduklarını söyleyen Kim, savaşın Kuzey Kore "düşmanları için feci sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin fotoğraflarda gösterilenden daha fazla fırlatma gerçekleştirdiği kaydedildi.

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