Hindistan’da teravih namazı kılan öğrencilere saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı

Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, Hindistan polisi, Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde meydana gelen olayla ilgili tüm saldırganları tespit etmek üzere soruşturma başlattı. Polis, soruşturma kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturma sürecinde yabancı uyruklu öğrencilerin başka bir yurda yerleştirildiğini açıkladı. Başlangıçta 15 olan saldırgan sayısının sonradan 200 kişiye çıktığı olayda, üniversite yurdunda teravih namazı kılan yabancı uyruklu Müslüman öğrenciler taşlı ve sopalı saldırıya uğramıştı. Saldırıda yaralanan Sri Lanka ve Tacikistan vatandaşı 2 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN