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Hindistan'da teravih namazı kılan öğrencilere saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Hindistan’da teravih namazı kılan öğrencilere saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde üniversite yurdunda teravih namazı kılan yabancı uyruklu Müslüman öğrencilere yönelik saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

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