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Filistin: İsrail'in Refah'a saldırısı, halkımızın tamamen yerinden edilmesi anlamına geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Filistin: İsrail’in Refah’a saldırısı, halkımızın tamamen yerinden edilmesi anlamına geliyor

Filistin Yönetimi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardımanını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine kara saldırısının "Filistin halkının tamamen yerinden edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.

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