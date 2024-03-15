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Fas'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Fas’ta İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi

Fas'ta Filistin ve aylardır İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla birçok kentte gösteri yapıldı.

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