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Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Fas’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü ülkenin orta kesimlerindeki Deryuş kenti açıklarında olan 4,7 büyüklüğündeki depremin dün akşam 20.17'de meydana geldiğini söyledi.

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