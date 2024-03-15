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BM Genel Kurulunda İslamofobi ile mücadele için hazırlanan karar tasarısı kabul edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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BM Genel Kurulunda İslamofobi ile mücadele için hazırlanan karar tasarısı kabul edildi

BM Genel Kurulunda, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısı 44 kararsız oya karşı 115 oyla kabul edildi.

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