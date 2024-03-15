ABD’den İsrail’in Refah katliamına onay! Milyonlarca Filistinli katillerin hedefinde! Silah sevkiyatı sürüyor...

SALDIRI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Haberde, Biden yönetiminin bazı üst düzey yetkililerinin, İsrail'in Refah'a yakın zamanda büyük bir saldırı düzenlemesine şüpheyle baktığına işaret edilirken, ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin ise "(İsrail) Güçlerini yeniden konumlandırmak zorunda olurlardı ancak bu olmadı. (Bu nedenle saldırı) Yakın değil." dediği kaydedildi.

Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Refah'ta "eylemde bulunmamasının İsrail'in ABD uyarılarını dikkate aldığının işareti" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Haberde, İsrail'in Refah'a nasıl bir saldırı gerçekleştireceğinin "ABD ile ittifakının durumunu etkileyeceği" yorumuna yer verildi.

Biden'ın İsrail'e silah göndermeye herhangi bir kısıtlama getirmediğini ifade eden yetkililer, ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bunu gündeme alabileceğini belirtti.