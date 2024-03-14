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Katil İsrail Ramazan ayında da kana doymuyor! Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açıldı: 6 ölü 83 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Katil İsrail Ramazan ayında da kana doymuyor! Gazze’de yardım bekleyenlere ateş açıldı: 6 ölü 83 yaralı

Son dakika haberine göre katil İsrail, Gazze'de milyonlarca insanı açlığa mahkum ederken; bomba ve silahlarla katliamlarını da sürdürüyor. İsrail ordusu, El Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 83'ünü ise yaraladı.

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