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Netahyahu ve hükümetine İsrail'de güven yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Netahyahu ve hükümetine İsrail’de güven yok

İsrail'de yapılan bir araştırma, İsraillilerin hükümet ve İsrail Meclisi'ne (Knesset) olan güveninde gözle görülür bir düşüş olduğu bildirildi. Ülkede devlet kurumları arasında en yüksek güven oranına ortalama yüzde 86 ile İsrail ordusu sahip olurken, orduyu yüzde 64 ile belediyeler ve yerel yönetimler takip etti.

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