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Gaynutdin’e Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde iftar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Gaynutdin’e Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde iftar

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi.

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