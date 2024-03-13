Soykırım destekçilerinin amacı mazlumlara yardım değil işgalcilere silah desteği! "Havadan yardım atarken İsrail'e de silah sağlayan ülkeler var"
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımı bitmek bilmezken, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 25 uluslararası örgüt, bazı ülkelerin havadan insani yardımlar atarken, aynı zamanda uluslararası suç teşkil eden silahları da işgalci İsrail'e sağladığını duyurdu.
Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de faaliyet gösteren 25 uluslararası örgütün ortak bildirisini yayınladı.
Ortak bildiride, devletlerin Gazze'deki ihtiyaçları karşılamak için yeterli çabayı gösterdikleri yanılsamasını yaratmak için hava yardımlarının ve deniz koridoru açma çabalarının arkasına saklanmalarının mümkün olmadığı kaydedildi.
Havadan atılan yardım operasyonlarının Gazze Şeridi'ndeki devasa ihtiyaçları karşılamadığı belirtilen bildiride, tam bir felaket içinde olan 2 milyon 300 bin kişinin tedavi ve gıdasının bu şekilde karşılanmasının mümkün olmadığının altı çizildi.
Bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Havadan yardımlar indiren ABD, İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkeler, aynı zamanda İsrail'e silah temin ediyor. Bu ülkelerin silah taşıma operasyonlarını durdurmaları, derhal ateşkes için ve kayıtsız şartsız yardımların ulaştırılması ve suçluların hesaba çekilmesi için gerekli tedbirleri uygulamaları gerekiyor."
Devletlerin, vahşet suçlarının önlenmesi de dahil olmak üzere, uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluk ve görevlerinden kurtulmak için yardımlardan yararlanamayacakları kaydedilen bildiride, bu ülkelerin temel sorumluluğunun vahşet suçlarını engellemek, Gazze Şeridi'ne yönelik sürekli bombardımanın son bulması ve insani yardımlara engel olan unsurların kaldırılması için siyasi baskı yapmak olduğu vurgulandı.
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