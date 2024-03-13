ABD'den TikTok yasağına ilk onay
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Çinli ByteDance'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasına dair ilk onay verildi. ByteDance, TikTok'un ABD'deki varlıklarını satmadığı takdirde platform ABD'de yasaklanacak.
ABD Temsilciler Meclisi'nde dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'a geleceğine dair oylama yapıldı. Oylamada, 65'e karşı 352 oyla Çinli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok'un ABD'de yasaklanmasına dair ilk onay verildi.
Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısı, ByteDance'ın TikTok'un ABD'de varlıklarını 6 ay içinde satmasını, satmadığı takdirde ise platformun ABD'de yasaklanmasını içeriyor. ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok'a yönelik yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak. Konuya aşina bir kaynak, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'in senatörlerle görüşmek üzere bugün Capitol Hill'i ziyaret edeceğini belirtti.
Çin'in herhangi bir satışı onaylayıp onaylamayacağı ya da ByteDance'ın TikTok'un ABD'deki varlıklarını altı ay içinde elden çıkarılıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor. TikTok, satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında yer alamayacak.
"HÜKÜMET, 170 MİLYON ABD'LİNİN ANAYASAL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIYOR"
TikTok tarafından oylama öncesi yapılan açıklamada, "Bu yasanın önceden belirlenmiş bir sonucu var: TikTok'un ABD'de tamamen yasaklanması. Hükümet, 170 milyon ABD'linin Anayasal ifade özgürlüğü hakkını elinden almaya çalışıyor" denildi.
"TİKTOK'TAN GELEN VERİLERİN BURADA ABD'DE KALMASINI MI YOKSA ÇİN'E GİTMESİNİ Mİ İSTİYORUZ?"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün yaptığı açıklamada, yasa tasarısının amacının TikTok'u yasaklamak olmadığını belirterek, Çin mülkiyetine son vermek olduğunu ifade etti. Sullivan, "TikTok'un bir platform olarak bir ABD şirketine mi yoksa Çin'e mi ait olmasını istiyoruz? TikTok'tan gelen verilerin burada ABD'de kalmasını mı yoksa Çin'e gitmesini mi istiyoruz?" dedi.
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