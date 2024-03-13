Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! 4 ABD gemisi bölgede
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD’ye ait 4 geminin insani yardım faaliyetlerine destek olmak üzere Virginia eyaletindeki Langley-Eustis Ortak Üssü’nden ayrıldığını ve Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını duyurdu. CENTCOM ayrıca Kızıldeniz’deki gelişmeleri ve Gazze’ye havadan yapılan yardım operasyonuna ilişkin detayları da paylaştı.
CENTCOM'dan insani yardım faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait James A. Loux, USAV Monterrey, USAV Matamoros ve USAV Wilson Warf gemilerinin Gazze'ye yardım için yola çıktığı ifade edildi. Açıklamada, "Gemiler, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına olanak tanıyan bir 'roll-on, roll-off' liman inşa etmek üzere Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrıldı. James A. Loux, Monterrey, Matamoros ve Wilson Warf, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için geçici bir liman kurmak üzere gerekli ekipman ve malzemeleri taşıyor" denildi.
GAZZE'YE HAVADAN YARDIM OPERASYONU
CENTCOM, dün Ürdün Hava Kuvvetleri ile ortak düzenlenen hava operasyonuyla 2 bin 394 kilo ağırlığında, pirinç, un, makarna ve konserve yiyeceklerin Gazze'ye gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 12 Mart 2024 tarihinde saat 14:00'te Kuzey Gazze'ye birleşik bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Birleşik ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağını içeriyordu. ABD'ye ait C-130 uçağı pirinç, un, makarna ve konserveden oluşan yaklaşık 2 bin 394 kilo gıda bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtarıcı insani yardım sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
KIZILDENİZ'DE ABD SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI
Son olarak CENTCOM, Husilerin Kızıldeniz'de ABD'ye ait USS Laboon gemisine balistik füze fırlattığını ancak füzenin gemiye isabet etmediğini belirtti. Açıklamada, "İran destekli Husi teröristler 12 Mart günü saat 02:00 ile 04:30 arasında Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'deki USS Laboon gemisine bir adet yakın menzilli balistik füze fırlatmıştır. Füze gemiye isabet etmedi, herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmedi" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Polat'ın Kabusu Geri Döndü! Kurtlar Vadisi'nin Efsanevi Düşmanı 21 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!
- SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!