Doğu Akdeniz’de sıcak saatler! 4 ABD gemisi bölgede

GAZZE'YE HAVADAN YARDIM OPERASYONU

CENTCOM, dün Ürdün Hava Kuvvetleri ile ortak düzenlenen hava operasyonuyla 2 bin 394 kilo ağırlığında, pirinç, un, makarna ve konserve yiyeceklerin Gazze'ye gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 12 Mart 2024 tarihinde saat 14:00'te Kuzey Gazze'ye birleşik bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Birleşik ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağını içeriyordu. ABD'ye ait C-130 uçağı pirinç, un, makarna ve konserveden oluşan yaklaşık 2 bin 394 kilo gıda bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtarıcı insani yardım sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.