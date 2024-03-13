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Çin'de korkunç olay! Restoran patladı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Çin’de korkunç olay! Restoran patladı: Ölü ve yaralılar var

Çin'in Hebei bölgesinde bulunan bir restoranda patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

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