Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Finlandiya sınırına askeri yığınak!
DÜNYA ahaber.com.tr
Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin anlamsız olduğu belirtti. Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.
Putin, ABD askerinin Ukrayna'ya ayak basması halinde Rusya'nın düşmanı olarak müdahale edeceklerini açıkladı.
Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.
Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.
Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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