Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Finlandiya sınırına askeri yığınak!

Putin, ABD askerinin Ukrayna'ya ayak basması halinde Rusya'nın düşmanı olarak müdahale edeceklerini açıkladı.

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.