Gazze’nin kuzeyine havadan yardım indirildi! İşgalci İsrail mazlumları kıtlığa sürüklüyor

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve büyük bir gıda krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım ulaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardımları günlük olarak indirmek üzere uluslararası bir koalisyonun oluştuğuna işaret eden Abdulhafız, koalisyonda yer alan Mısır ve diğer bazı ülkelere ait askeri uçakların Gazze'ye bugün de yardımlar indirdiğini ifade etti.

Abdulhafız, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının acılarını hafifletmek amacıyla Mısır'dan Refah Sınır Kapısı üzerinden de yardımların ulaştırıldığını kaydetti.

Fas da bugün İsrail hükümetiyle koordineli olarak Gazze'ye "ilk kez" havadan yardım bıraktığını açıklamıştı.