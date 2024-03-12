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İsrail, Gazze’ye yardım taşıyan tırı medikal makas taşıdığı için geri çevirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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İsrail, Gazze’ye yardım taşıyan tırı medikal makas taşıdığı için geri çevirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in Gazze Şeridi’ne tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı.

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