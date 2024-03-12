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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Ramazan mesajı: Barış zamanı Müslümanlar için acıların yaşandığı döneme denk geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Ramazan mesajı: Barış zamanı Müslümanlar için acıların yaşandığı döneme denk geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yayınladığı Ramazan mesajında, “Ramazan ayı başlarken, dünyadaki 1.8 milyardan fazla Müslüman'a hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor” dedi.

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