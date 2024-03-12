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Fransa'da bir cami ırkçı saldırının hedefi oldu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Fransa’da bir cami ırkçı saldırının hedefi oldu!

Fransa'nın Pas-de-Calais vilayetinde bir camiye teravih namazı öncesi ırkçı saldırı düzenlendi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ramazan ayı boyunca Müslümanların rahatça ibadet edebilmesi için cami ve ibadethanelerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdiğini açıklamıştı.

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