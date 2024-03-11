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Netanyahu'dan kendisini eleştiren Biden'a cevap

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Netanyahu’dan kendisini eleştiren Biden’a cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelttiği eleştirilere cevap vererek, izlediği politikanın İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika olduğunu savundu.

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