Alman hava yolu şirketinde grev! 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörülüyor...

UFO, Lufthansa'nın yaklaşık 18 bin kabin çalışanın ücretlerine 18 aylık bir sözleşme süresi için yüzde 15 zam talep ediyor. Sendikanın talepleri arasında enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme de yer alıyor.

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