İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Ürdün ve Mısır’a gidiyor

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Albares'in 12 Mart'ta Ürdün'de, 13 ve 14 Mart'ta da Mısır'da olacağı duyuruldu. Albares'in, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşüp iftara katılacağı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı mülteci kampını ziyaret edeceği belirtildi. 90 ÜLKE DESTEK VERDİ Mısır'da da Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve UNRWA yetkilileriyle görüşecek Albares'in 14 Mart'ta Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geleceği bildirildi. Albares'in böylelikle Ürdün ve Mısır ile birlikte son 1,5 ayda Orta Doğu'daki 7 ülkeyi ziyaret etmiş olacağı vurgulanan açıklamada, İspanya hükümetinin, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların çözümü için öne attığı uluslararası barış konferansı organize edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği, 90 ülkenin bu çabalara destek verdiği kaydedildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN