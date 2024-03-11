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İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Ürdün ve Mısır'a gidiyor

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Ürdün ve Mısır’a gidiyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Ürdün ve Mısır'a gideceği bildirildi.

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