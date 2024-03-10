İnsanlığın utanç tablosu! Katil İsrail'in bombardımanı altında ilk teravih....
İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nde ilk teravih namazı kılındı. Daha önce İsrail saldırısında enkaza dönen Refah kentindeki Al-Farouq Cami’nin yanında cemaat oluşturan Gazzeliler, teravih namazını eda etti. Öte yandan İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'de çadırlarda barınan Filistinliler, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.
Gazze`de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Gazze`nin güneyinde Filistinlilerin sığındığı Refah kentindeki Faruk Camii de bunlardan biri. Bombardıman nedeniyle yerleşkesi enkaza dönen caminin sadece minaresi ayakta duruyor.
İsrail saldırısı nedeniyle yıkılan Faruk Camii yerleşkesinde ibadet edilemiyor. Soğuk havaya rağmen yüzlerce Filistinli, teravih namazı için caminin enkazının bulunduğu alana geldi.
İsrail'in Gazze'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Filistinliler teravih namazını seyyar ışık ve hoparlör kullanarak yere serilen sedirler üzerinde eda etti.
Öte yandan İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'de çadırlarda barınan Filistinliler, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı. Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.
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