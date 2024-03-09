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İran ile Katar dışişleri bakanları "Gazze’deki gelişmeleri" masaya yatırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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İran ile Katar dışişleri bakanları Gazze’deki gelişmeleri masaya yatırdı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze’deki gelişmeler ve bölgesel meseleleri görüştü.

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