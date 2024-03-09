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Google işgalci İsrail'i protesto eden çalışanını kovdu! 600 kişilik mektup: Sponsorluktan çekilin...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Google işgalci İsrail’i protesto eden çalışanını kovdu! 600 kişilik mektup: Sponsorluktan çekilin...

Gazze'de insanlık dışı sivil soykırımına devam eden İsrail için tepki koyması gerekirken ABD'li teknoloji şirketi Google üç maymunu oynuyor. Google bir skandala imza atarak, New York'ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde işgalci İsrail'i protesto eden mühendisini kovduğu bildirildi.

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