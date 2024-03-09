Paris'te Filistin destekçileri, Gazze'deki "soykırıma" karşı sokağa indi

Gazze'de katliam yaşanmaması için ABD'de dahil tüm devletlerin İsrail'i silahlandırmaya son vermesi gerektiğine dikkati çeken Melenchon, Avrupa Birliği'nin (AB) daha önce Rusya'ya yaptığı gibi İsrail'e de yaptırım uygulayabileceğini belirtti.

Melenchon, Fransız çalışanları, İsrail için silah üretmemeye ve bu ülkeye silah gönderilmesine ortak olmamaya çağırdı.

Bir eylemci gösteriye yüzü ve kıyafetleri kırmıza boyanmış şekilde katıldı. Soy ismini vermek istemeyen gösterici Naima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Basit bir vatandaşım. Filistin'de barış için, bu soykırımı durdurmaya, çocukları kurtarmaya çalışmak için protesto ediyorum." ifadelerini kullandı.