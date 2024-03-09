Paris'te Filistin destekçileri, Gazze'deki "soykırıma" karşı sokağa indi
7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin yanlıları, İsrail'in saldırılarını aylardır sürdürdüğü Gazze'deki "soykırıma" karşı gösteri düzenledi.
Paris'te ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.
Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI Milletvekilleri David Guiraud, Carlos Martens Bilongo, Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry'nin katıldığı gösteride, "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısı yapıldı.
Filistinli gazetecilerin bölgede yaşananları aktarmak konusunda ciddi bir rol üstlendiğine vurgu yapan göstericiler, İsrail'in Filistinli basın mensuplarını öldürmeyi durdurmasını istedi.
"Yaşasın Filistin" ve "Filistin galip gelecek, işgalci yenilecek" sloganları atan göstericiler, ellerinde "İsrail'i Boykot Edin" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.
LFI lideri Melenchon, burada yaptığı konuşmada, "hiçbir nedenin silahsız 2 milyona aşkın Gazzelinin soykırıma uğramasını haklı çıkaramayacağını" ifade etti.
Melenchon, Gazze'de saldırılara katılan İsrail askerlerinden silahlarını bırakmasını isteyerek, "Katliamı durdurun, öldürmeye son verin. Gazze'de olanlardan şahsen sorumlusunuz ve hepimiz sorumluyuz." dedi.
Daha önce Gazze'de "soykırım riski" olduğu konusunda kamuoyunu uyardığını ifade eden Melenchon, "Soykırım başladı. Kolunu kıpırdatmayanlar, sessiz kalanlar ve başka yere bakıp kariyerini düşünenlerin hepsi utansın." değerlendirmesinde bulundu.
Melenchon, Gazze Şeridi'nde "toplu katliam" yaşanma riski bulunduğunun altını çizerek, aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "katil" olarak nitelendirdi.
Gazze'de katliam yaşanmaması için ABD'de dahil tüm devletlerin İsrail'i silahlandırmaya son vermesi gerektiğine dikkati çeken Melenchon, Avrupa Birliği'nin (AB) daha önce Rusya'ya yaptığı gibi İsrail'e de yaptırım uygulayabileceğini belirtti.
Melenchon, Fransız çalışanları, İsrail için silah üretmemeye ve bu ülkeye silah gönderilmesine ortak olmamaya çağırdı.
Bir eylemci gösteriye yüzü ve kıyafetleri kırmıza boyanmış şekilde katıldı. Soy ismini vermek istemeyen gösterici Naima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Basit bir vatandaşım. Filistin'de barış için, bu soykırımı durdurmaya, çocukları kurtarmaya çalışmak için protesto ediyorum." ifadelerini kullandı.
Naima, Gazze'deki "soykırımı" durdurmaya çabalamak için de gösteriye katıldığını belirterek, öldürülen Gazzeli doktorları temsilen beyaz bir önlük giydiğini ifade etti.
Yüzünde ve kıyafetlerindeki kırmızı boyanın, İsrail'in bombardımanlarından öldürülen Gazzeli çocuk, anne, babaların kanını temsil ettiğini kaydeden Naima, Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın ilk öncelik olduğunu söyledi.
EYFEL KULESİ YAKINLARINDA GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN EYLEM
Öte yandan, çevreci REV Partisinin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Filistin yanlısı eylemciler sabah saatlerinde Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda bir araya geldi.
Eylemciler, "5 Ayda Gazze'de On Binlerce Çocuk Öldürüldü, Yaralandı, Ampute Edildi, Yetim Kaldı" ve "Gazze'de Derhal Ateşkes Sağlayın" yazılı dövizler taşıdı.
Meydana üzerinde kırmızı boya olan beyaz bir çarşaf serildi. Çarşafın üzerine Gazze'de öldürülenleri temsilen onlarca oyuncak bebek bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!
- 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Eskişehir, Gaziantep, Hatay İftar ve Sahur Saatleri
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Denizli, Diyarbakır, Erzurum İftar ve Sahur Saatleri!
- 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Aydın, Balıkesir, Bursa İftar ve Sahur Saatleri
- Dedektif Gözlerinizi Test Edin: İki Benzer Ağacı Bulabilecek Misin?
- Ayak Sağlığınız için Alüminyum Folyo Mucizesi: İşte Yapmanız Gerekenler
- Altın Fiyatları Kapalıçarşı'yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş'ten Son Tahmin
- Kireç ve Pas Kabusu Bitti! 🧼 1 Bardakla Çamaşır Makineniz 45 Yıl Çalışacak
- Merih Demiral'dan Transfer Bombası: Sağ Gösterip Sol Vurdu!
- Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı