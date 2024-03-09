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Köln’de Ramazan hazırlığı! Caddeler ışıklarla süslendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Köln’de Ramazan hazırlığı! Caddeler ışıklarla süslendi

Almanya’da Köln kentinin en işlek caddelerinden Venloer Caddesi ilk kez Ramazan ayına özel ışıklandırmalarla süslendi. Etkinliğin organizatörlerinden Rukiye Bektaş, iftar ve ışıklandırma olmak üzere iki projelerinin olduğunu söyleyerek, "Bunlara 'Ramadan Light' (Ramazan ışıkları) ve 'Open Iftar' (açık iftar) diyoruz bunlara. İki ayrı projemiz var. Bunlar Londra’dan esinlenmiş projelerdir" dedi.

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