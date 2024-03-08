Küresel patent başvuruları düşerken Türkiye’nin başvuruları arttı

WIPO, 2023 yılına ilişkin uluslararası patent, marka ve tasarım başvuru istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, uluslararası patent başvuruları (PCT) 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüşle 272 bin 600'a geriledi.

Patent başvurularında geçen yıl artan ekonomik belirsizlik nedeniyle 14 yılın ardından ilk kez azalış görülmesi dikkati çekti.

2022'ye göre yüzde 0,6'lık düşüşle 69 bin 610 patent başvurusu yapılan Çin, en çok başvuru yapılan ülke olmayı sürdürdü. Çin'de 2002'den bu yana patent başvurularında yıllık bazda ilk kez düşüş yaşandı.

ABD ise 55 bin 678 başvuruyla ikinci sırada yer aldı ancak 2022'ye göre bu ülkeden yapılan başvurularda yüzde 5,3'lük azalma oldu.

Patent başvurularında on yıldan uzun süredir görülmeyen bir düşüş yaşanmasına rağmen, Hindistan, Türkiye ve Güney Kore, başvurularda üst üste 3 yıl yaşanan artışla öne çıktı.

2023'te en fazla patent başvurusu yapılan 15 ülke arasında yer alan Hindistan'da yüzde 44,6 ve Türkiye'de yüzde 8,5'lik artış yaşanırken, başvurularda en hızlı büyüme görüldü.

Söz konusu başvurularda, Hollanda yüzde 5,8, Fransa yüzde 2 ve Kore Cumhuriyeti'nde ise yüzde 1,2'lik artış yaşandı.