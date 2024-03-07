Katil İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerini karadan ve havadan bombaladı
Son dakika haberine göre İsrail ordusu, ramazan ayına günler kala Gazze Şeridi'nin güney bölgelerini havadan ve karadan bombaladı. İsrail ordusunun ilerlediği bölgelerde bulunan bazı kadınlardan haber alınamadığı ve kendileriyle iletişimin kesildiği bildirildi.
Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin derinleştiği ve 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ının açlıkla mücadele ettiği yönündeki uyarılara karşın İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'nin güneyinde Han Yunus yakınında yer alan İsrail bölgelerindeki açık arazide çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri buldozerin Gazze'den ayrıldığı görüldü. Buna karşın bir tankın Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemesi dikkati çekti.
İsrail'e ait askeri helikopterlerin Gazze Şeridi çevresinde uçtuğu, çok sayıda insansız hava aracının (İHA) da Gazze semalarında uçuş yaptığı gözlendi.
İsrail ordusunun havadan ve karadan bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalardan siyah dumanlar yükseldi ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusunun ilerlediği bölgelerde bulunan bazı kadınlardan haber alınamadığı ve kendileriyle iletişimin kesildiği bildirildi.
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