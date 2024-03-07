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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro işgalci İsrail'in bayrağını taşıyanlara tepki gösterdi

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro işgalci İsrail’in bayrağını taşıyanlara tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, dün ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda İsrail bayrağı taşıyan göstericilere tepki gösterdi.

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