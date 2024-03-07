ABD işgalci İsrail’e el vermeye devam ediyor! Avrupa’nın silah tedarikini durdurmaması için çalışıyor

ABD'li üst düzey yetkililer Gantz'a "Washington yönetiminin, başta İngiltere olmak üzere, Avrupa'nın, İsrail'e silah yaptırımı uygulamaması için çalıştığını, bu türden yaptırımların uygulanması durumunda ABD'nin de bu yönde adım atması gerekeceğini" iletti.

Gantz ise ABD'li yetkililere "silah desteğini durdurmayın" çağrısında bulundu.

ABD'li yetkililer, "İsrail'in davranışlarından duyulan öfkeye rağmen silah desteğini durdurma gibi bir planın olmadığını" vurguladı.