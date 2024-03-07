Belçika’dan Gazze'ye ilk yardım operasyonu!
7 Ekim tarihinden itibaren katil İsrail Gazze'de 30 binden fazla sivili katlederken, sivilleri açlıkla ölüme terk etti. Belçika Savunma Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne ilk kez havadan yardım operasyonu düzenledi.
İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ne bir ülke daha hava yardım operasyonu düzenledi.
Belçika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ilk kez havadan yardım operasyonu düzenlendiği duyurularak, "Savunma Bakanlığı, Gazze'deki Filistin halkına acil yardım sağlamak amacıyla Ürdün Krallığı tarafından koordine edilen büyük bir hava indirme operasyonunun bir parçası olarak ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Bu uçuşta ayrıca Gazze'deki Filistin halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için B-FAST aracılığıyla satın alınan gıda paketlerinin bir kısmı da indirildi. Operasyon Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
Benzer yardımlara devam edileceği belirtilen açıklamada, "Belçika, B-FAST aracılığıyla önümüzdeki günlerde Ürdün'ün himayesinde sonraki havadan yardım indirme operasyonlarına katılacak. Belçika, insani yardıma engelsiz erişim ve derhal ateşkes çağrısını yineliyor" denildi.
ABD VE ÜRDÜN'DEN GAZZE'YE HAVADAN ÜÇÜNCÜ YARDIM OPERASYONU
ABD ve Ürdün, düzenledikleri üçüncü ortak operasyonla Gazze Şeridi'ne havadan yardım ulaştırdı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "ABD C-130'ları 38 binden fazla öğün yemek bırakarak, Gazze'nin kuzeyine hayat kurtarıcı insani yardım sağladı ve sivillerin kritik yardımlara erişimini mümkün kıldı" ifadeleri kullanıldı.
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