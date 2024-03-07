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İsrail'in Gazze'ye atarak "hoşgörü" çağrısında bulunduğu broşürleri Filistinlilerin alay konusu oldu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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İsrail’in Gazze’ye atarak hoşgörü çağrısında bulunduğu broşürleri Filistinlilerin alay konusu oldu!

İsrail ordusunun sivillere karşı "katliamlara" devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne "hoşgörüyü ve merhameti" teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu.

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