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Arap Birliği: Gazze'ye kayıtsız kalmak utanç verici

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Arap Birliği: Gazze’ye kayıtsız kalmak utanç verici

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'deki soykırıma kayıtsız kalmanın insanlık adına utanç verici olduğunu vurguladı.

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