İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, İsrail’i bir kez daha “işgalci güç” olarak nitelendirdi

Görüşmenin ardından Cameron, yazılı açıklama yaptı. Cameron, "Filistinliler yıkıcı ve büyüyen bir insani krizle karşı karşıya. Bugün İsrail Bakanı Benny Gantz ile yaptığım görüşmede, rehinelerin güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılması ve hayat kurtaran malzemelerin Gazze'ye gönderilmesi için insani bir ara verilmesi yönündeki çabaları tartıştık. Yardım akışını artırması için İsrail'e bir kez daha baskı yaptım. Sahada hala bir gelişme göremiyoruz. Bu değişmeli" dedi.