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Donald Trump ile yarışan Cumhuriyetçi aday adayı Haley yarıştan çekildi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Donald Trump ile yarışan Cumhuriyetçi aday adayı Haley yarıştan çekildi!

ABD 2024 başkanlık yarışında, Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley ön seçimlerden çekildiğini resmen duyurdu. ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, South Carolina'da yaptığı basın toplantısında, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış." diye konuştu.

ABD 2024 başkanlık yarışında, Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley ön seçimlerden çekildiğini resmen duyurdu.

Ön seçimlerde en yüksek ikinci oyu alan Cumhuriyetçi aday adayı Haley, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimleri açık ara önde tamamlamasının ardından yarıştan çekilme kararını açıkladı.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, South Carolina'da yaptığı basın toplantısında, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış." diye konuştu.

"Büyük ülkemizin dört bir yanından aldığımız destek için minnettarlıkla doluyum ancak artık kampanyamı askıya almanın zamanı geldi." diyen Haley, konuşmasında bundan sonrası için Trump'ı destekleyeceğine dair bir ifade kullanmadı.

Haley, dün 15 eyalette birden yapılan "Süper Salı" seçimlerinde yalnızca Vermont eyaletini alarak, geri kalan eyaletlerin tamamını rakibi Trump'a kaptırmıştı.

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