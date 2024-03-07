Avrupa Yayın Birliği'nden skandal karar! Soykırımcı İsrail'e Eurovision izni...
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı her geçen gün şiddetini artırırken, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından skandal bir karara imza atıldı. EBU boykot çağrılarını görmezden gelerek soykırımcı İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na gönderdiği üçüncü şarkıyı onayladı ve yarışmaya katılmasına izin verdi.
Avrupa Yayın Birliği (EBU), boykot çağrılarına rağmen İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na gönderdiği üçüncü şarkıyı onaylayarak, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi.
İşgalci İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa Yayın Birliği (EBU), boykot çağrılarına rağmen İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na gönderdiği üçüncü şarkıyı onaylayarak, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi.
Siyonist basınında yer alan haberlerde, Eden Golan'ın "Hurricane" adlı yeni şarkısını mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde yapılacak yarışmada seslendireceği belirtildi.
EBU, daha önce "Dance Forever" ve "October Rain" adlı iki şarkıyı İsrail-Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına değindiği ve siyasi içerikli olduğu gerekçesiyle reddetmişti.
"Hurricane"in daha önce reddedilen "October Rain" adlı şarkının yeni bir versiyonu olduğu aktarılarak, şarkının melodisinin aynı ancak sözlerin tamamen farklı olduğu ifade edildi.
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