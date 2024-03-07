İşgalci İsrail'in soykırımı bitmek bilmiyor! İnsanlık dışı saldırılarda 10 Filistinli daha öldürüldü
Katil İsrail ordusunun yaklaşık 5 aydır devam ettirdiği saldırıları ve sıkılaştırdığı ablukası nedeniyle insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli öldü.
Katil İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağı yakınında insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 Filistinli öldü, 9'u yaralandı. Ölü ve yaralılar kentin batısındaki Şifa Hastanesine götürüldü.
Katil İsrail güçlerinin Gazze'nin batısındaki Nablusi Kavşağı yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi öldü, 20'si yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerleri Cenin kentinin Arabe ve Yabad beldeleri ile el-Celeme, Celbun ve Fakkua köylerine baskın düzenledi.
İsrail güçlerinin Celbun köyü merkezine askeri kontrol noktası kurması, arama ve kimlik kontrolü yapması nedeniyle baskına çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.
Cenin-Nablus yolu üzerine de askeri kontrol noktası kuran İsrail askerleri, araçları durdurup arama ve kimlik kontrolü yaptı.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü, 72 bin 156 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 423 Filistinli hayatını kaybetti.
Katil İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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