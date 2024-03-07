Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem! Gündemde hangi konular var, beklentiler neler? A Haber’de aktarıldı

Son birkaç yılda gerçekten Türk-Amerikan ilişkileri iyi bir noktaya gitmiyordu. Amerika'nın Suriye ve Irak'ta YPG/PKK'ya verdiği destek halen devam ediyor. Bütün bunların ortadan kaldırılıp iki ülke arasında tekrar güven tesis edilecek adımların atılması hem askeri hem de ekonomik anlamdaki ilişkilerin istenen düzeye getirilmesi için bir çaba gözleniyor.

Bu sadece Türkiye tarafından değil bunu Amerika'da istiyor.