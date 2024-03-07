07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem! Gündemde hangi konular var, beklentiler neler? A Haber'de aktarıldı

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem! Gündemde hangi konular var, beklentiler neler? A Haber'de aktarıldı

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
ABONE OL
Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem! Gündemde hangi konular var, beklentiler neler? A Haber’de aktarıldı

İsveç’in NATO üyeliği ve F-16 savaş uçaklarının satışının onaylanmasıyla ilişkilerde önemli bir eşiği atlayan Türkiye ve ABD, dışişleri bakanları düzeyinde toplanacak Stratejik Mekanizma ile iş birliği alanlarını genişletme ve sorunların çözümünde ilerleme sağlama amacında. Stratejik Mekanizma toplantılarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkanlık edecek. Fidan’ın temaslarının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın CIA Başkanı William Burns ile yaptığı görüşmelerin hemen ardından gerçekleşmesi Ankara-Washington hattında son dönemde artan diyaloğa işaret ediyor. Gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken tüm detaylar A Haber'de aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, resmi ziyaret için Washington'a gitmek üzere saat 15.00'te Ankara'dan ayrıldı.

DİPLOMASİ ZİRVESİ

Fidan, ziyareti kapsamında 8 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek. Ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.

GAZZE MASADA

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel sorunlar ve küresel meseleler ele alınacak.

Yarın ve 8 Mart'ta yapılacak resmi ziyaret sırasında Fidan'ın basın ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye-ABD arasındaki beyaz sayfanın açılması için diplomatik çalışmalar sürdürülürken, Gazeteci Mustafa Tanyeri son gelişmeleri A Haber'e Amerika'dan aktardı.

Gazeteci Mustafa Tanyeri

Son dönemdeki çabalar ve F-16 kararı ile birlikte, Biden yönetimi ve Kongre'nin Türkiye lehinde vermiş olduğu olumlu karar, Türkiye-ABD ilişkilerinin tamiri için bir kapı açmış gibi görünüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış ve yapacağı temaslarla Türk-Amerikan ilişkilerinin tamirine dönük yeniden bir yapı kurulması ve önceki negatif yaklaşımların ortadan kaldırılması, ticari anlamda da iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu hale getirilmesi için çabalarda bulunuluyor.

Bugün senatodaki bazı üyelerle Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye'ye dönük genel olarak olumsuz havanın giderilmesine yönelik çalışma toplantıları olacak. Türkiye'nin tezlerinin onlar nezdin de daha iyi anlaşması için bazı görüşmeler yapılacak. Bizim dışarıdan gördüklerimiz bunlar…

Son birkaç yılda gerçekten Türk-Amerikan ilişkileri iyi bir noktaya gitmiyordu. Amerika'nın Suriye ve Irak'ta YPG/PKK'ya verdiği destek halen devam ediyor. Bütün bunların ortadan kaldırılıp iki ülke arasında tekrar güven tesis edilecek adımların atılması hem askeri hem de ekonomik anlamdaki ilişkilerin istenen düzeye getirilmesi için bir çaba gözleniyor.

Bu sadece Türkiye tarafından değil bunu Amerika'da istiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA