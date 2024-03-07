Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem! Gündemde hangi konular var, beklentiler neler? A Haber'de aktarıldı
İsveç’in NATO üyeliği ve F-16 savaş uçaklarının satışının onaylanmasıyla ilişkilerde önemli bir eşiği atlayan Türkiye ve ABD, dışişleri bakanları düzeyinde toplanacak Stratejik Mekanizma ile iş birliği alanlarını genişletme ve sorunların çözümünde ilerleme sağlama amacında. Stratejik Mekanizma toplantılarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkanlık edecek. Fidan’ın temaslarının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın CIA Başkanı William Burns ile yaptığı görüşmelerin hemen ardından gerçekleşmesi Ankara-Washington hattında son dönemde artan diyaloğa işaret ediyor. Gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken tüm detaylar A Haber'de aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, resmi ziyaret için Washington'a gitmek üzere saat 15.00'te Ankara'dan ayrıldı.
DİPLOMASİ ZİRVESİ
Fidan, ziyareti kapsamında 8 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek. Ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.
GAZZE MASADA
Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel sorunlar ve küresel meseleler ele alınacak.
Yarın ve 8 Mart'ta yapılacak resmi ziyaret sırasında Fidan'ın basın ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
Türkiye-ABD arasındaki beyaz sayfanın açılması için diplomatik çalışmalar sürdürülürken, Gazeteci Mustafa Tanyeri son gelişmeleri A Haber'e Amerika'dan aktardı.
Gazeteci Mustafa Tanyeri
Son dönemdeki çabalar ve F-16 kararı ile birlikte, Biden yönetimi ve Kongre'nin Türkiye lehinde vermiş olduğu olumlu karar, Türkiye-ABD ilişkilerinin tamiri için bir kapı açmış gibi görünüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış ve yapacağı temaslarla Türk-Amerikan ilişkilerinin tamirine dönük yeniden bir yapı kurulması ve önceki negatif yaklaşımların ortadan kaldırılması, ticari anlamda da iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu hale getirilmesi için çabalarda bulunuluyor.
Bugün senatodaki bazı üyelerle Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye'ye dönük genel olarak olumsuz havanın giderilmesine yönelik çalışma toplantıları olacak. Türkiye'nin tezlerinin onlar nezdin de daha iyi anlaşması için bazı görüşmeler yapılacak. Bizim dışarıdan gördüklerimiz bunlar…
Son birkaç yılda gerçekten Türk-Amerikan ilişkileri iyi bir noktaya gitmiyordu. Amerika'nın Suriye ve Irak'ta YPG/PKK'ya verdiği destek halen devam ediyor. Bütün bunların ortadan kaldırılıp iki ülke arasında tekrar güven tesis edilecek adımların atılması hem askeri hem de ekonomik anlamdaki ilişkilerin istenen düzeye getirilmesi için bir çaba gözleniyor.
Bu sadece Türkiye tarafından değil bunu Amerika'da istiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Adana, Ankara, Antalya İftar ve Sahur Saatleri!
- 0,69 Faiz ve 180 Ay Vade ile 2+1, 3+1 ve 4+1 Daireler: İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Maraş... Aylık 9.718 TL'ye anahtar teslim!
- Ozan Akbaba'dan Bomba Gibi Bir Transfer! Çırak Dizisi Ekranları Sallayacak: Hacker 02
- Hayaller Kabusa Döndü! Günlerce Para Biriktirdi, Paketten Çıkan Şeye İnanamadı!
- Sosyal Yardım Parası Ne Zaman Yatacak? 1.250 TL Ödeme Bekleyenler Dikkat! 10-11-12-13-14-15 Mart İtibarıyla...
- Okullar Kapandı! Anaokulundan 12. Sınıfa Kadar 3 Gün Tatil!
- Taburelerin ortasındaki delik meğer bu işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız
- Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C'liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...
- Emekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi