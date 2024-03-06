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Tayland’da 1 yılda hava kirliliğinden 10.5 milyon kişi hastalandı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Tayland’da 1 yılda hava kirliliğinden 10.5 milyon kişi hastalandı

Tayland’da hava kirliliği kaynaklı hastalık vakası 2023’te 10.5 milyon olduğu açıklandı. Dünya Bankası 2021 verilerine göre ülke nüfusu 71.6 milyon.

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