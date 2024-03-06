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Son dakika | Rusya ve NATO arasında kriz kapıda! Rus tarafı açık açık uyardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Son dakika | Rusya ve NATO arasında kriz kapıda! Rus tarafı açık açık uyardı

Son dakika haberi...Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi.

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