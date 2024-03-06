06 Mart 2024, Çarşamba
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İsveç'in NATO'ya katılım tarihi netleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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İsveç’in NATO’ya katılım tarihi netleşti

NATO üyeliği için bekleyen İsveç'in birliğe katılma tarihi netleşti. İsveç basınında yer alan habere göre ülke 11 Mart'ta birliğe resmen katılacak ve NATO'nun 32. üyesi olacak.

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