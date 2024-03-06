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İran'da 6 ayda karbonmonoksit zehirlenmesinden 324 kişi öldü

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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İran’da 6 ayda karbonmonoksit zehirlenmesinden 324 kişi öldü

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, ülkede yaklaşık son 6 ayda doğal gaza bağlı karbonmonoksit zehirlenmesinden 324 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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