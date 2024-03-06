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ABD'deki başkanlık yarışında flaş gelişme! Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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ABD’deki başkanlık yarışında flaş gelişme! Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi. Güney Carolina'nın Charleston kentinde basın toplantısı düzenleyen Haley, "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. ABD'lilerin seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.

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